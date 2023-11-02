شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يخسر جهود رضا سليم في كأس العالم للأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر الأهلي المصري جهود مهاجمه المغربي رضا سليم، في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة، بعد بضع دقائق من دخوله بديلاً في مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، والتي ودعها الفريق المصري عقب خسارته بنتيجة 1-0 في مجموع اللقاءين.

وغادر سليم ملعب المباراة إلى المستشفى، حيث خضع للفحوص الطبية المكثفة التي أكدت تعرضه للكسر في الترقوة، وهو ما يستدعى غيابه عن مباريات الأهلي لمدة 3 أشهر، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وأكد الأطباء حاجة اللاعب إلى عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة التي تعرضت لكسر في ثلاثة أجزاء منها، بعدها يخضع رضا سليم لعلاج تأهيلي مدته 3 أشهر قبل عودته إلى الملاعب.

وخرج رضا سليم من حسابات الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية، بالسعودية خلال الشهر المقبل، كما أصبح قريباً من فقدانه فرصة الانضمام إلى منتخب المغرب خلال بطولة الأمم الإفريقية، التي تبدأ في كوت ديفوار منتصف شهر يناير المقبل.