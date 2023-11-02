شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة لرياضات الدفاع بصدد عقد تفاهم مع هولندا لتطوير الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن العويس عن السعي لاستقطاب أفضل الخبراء والمدربين في رياضات الدفاع عن النفس للاستفادة من خبراتهم بتطوير لاعبي النادي ولاستكشاف وتطوير المواهب المواطنة ودعم تطلعاتها وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على اعداد وتاهيل جيل رياضي قادر على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله الخبير والمحاضر الدولي برياضة الجودو الهولندي رمضان درويش المصري الأصل والذي يستضيفه النادي لعقد ورش من شأنها ان تساهم بتطوير البرنامج التدريبي انطلاقاً من خبرته الدولية.

وأكد العويس ان النادي بصدد عقد مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والزيارات بين الجهات المعنية برياضة الجودو في هولندا ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مثمناً الروح الرياضية العالية للمدرب درويش ورغبته بتقديم عناصر خبرته لدعم منتسبي النادي.

من جهته وصف الخبير رمضان درويش البيئة التي يتمتع بها النادي بأنها بيئة مثالية ونموذجية لاستكشاف اللاعبين وتطويرهم، من واقع خبرته الدولية منذ ان كان لاعباً بطلاً على مستوى مصر والعرب وإفريقيا وبطولات العالم في مختلف الأعمار قبل ان يحترف التدريب في هولندا.

وأكد رمضان درويش ان مايتمتع به النادي من عناصر التدريب الحديث يمكنه ان يكون أحد أبرز الأندية في الجودو على المستوى الاقليمي خلال سنتين تقريباً، وموضحاً ان أبرز تلك العناصر تواجد مدربين أكفاء وحريصين على مواكبة أساليب التدريب الحديثة عالمياً.

وأبدى أعجابه بالروح الرياضية العالية للاعبين الصغار ورغبتهم بالتميز اضافة إلى وجود عدد كبير من اللاعبين مما يساهم بخلق أجواء تنافسية مستمرة.

واستعرض الخبير درويش رمضان خلال اللقاء الذي جمعه مع أحمد العويس عدداً من التجارب العالمية في استكشاف اللاعبين وتطويرهم لاستثمار مواهبهم انطلاقاً من السيرة الذاتية التي يتمتع بها ،إذ يعد من أبرز المدربين في هولندا، بعد نجاحه بتدريب لاعبين تمكنوا من الفوز ببطولتي أوروبا والعالم.