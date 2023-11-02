شكرا لقرائتكم خبر عن باكياو يعود للحلبة بعد 8 سنوات من «نزال القرن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الملاكم الأسطورة الفلبيني ماني باكياو، عن وجود مفاوضات لخوض نزال إعادة بينه وبين خصمه الأمريكي فلويد مايوذر الشهر المقبل في اليابان.

وتواجه عملاقا الملاكمة في 2015 في النزال الذي أطلق عليه «نزال القرن» والذي فاز به مايوذر بقرار الحكام ودارت بعده شائعات كثيرة عن إعادة النزال في السنوات الأخيرة دون جدوى.

أنعش باكياو، الذي حول أنظاره لحلبة السياسة في بلاده، آمال المشاهدين وقال: «ما زلت أتمرن وألاكم ولدي نزال استعراضي الشهر المقبل في اليابان. نعمل عليه حالياً مع الخصم، مع مايوذر. نعم سأنازل مايوذر».

وعند سؤال باكياو عما إذا كان سجل مايوذر (50 نزالاً احترافياً بلا خسارة) على المحك أجاب باكياو: «لا أدري، ربما يكون نزالاً احترافياً إن رغب هو بذلك، العمل على الترتيبات ما زال جارياً».

واعتزل مايوذر الملاكمة في 2017 بعد هزم الإيرلندي كونور ماكجريجور لكنه خاض نزالات مصارعة ونزالات استعراضية أمام مؤثرين منذ اعتزاله وسبق له أن خاض نزالين في اليابان وفاز بسلاسة على تنشن نازوكاوا في 2018 وعلى المصارع ميكورو أساكورا في 2022. في المقابل، خاض باكياو نزالاً واحداً وكان استعراضياً أمام ملاكم اليوتيوب الكوري الجنوبي دي كاي يوو في ديسمبر الماضي.