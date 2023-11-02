شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعجز عن الفوز في 4 مباريات إفريقية ويعود للدوري المصري السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خوض النادي الأهلي مباراتين من مؤجلاته في الدوري خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل التوقف الدولي يوم 13 نوفمبر الجاري.

ويعكف عامر حسين المشرف العام على المسابقات حالياً على تحديد موعد المباراتين قبل اعلانهما خلال الساعات المقبلة، بخلاف مباراة المقاولون التي يخوضها الأهلي يوم السبت بعد الخروج من السوبر الإفريقي أمام صن داونز الجنوب الإفريقي.

وودع فريق الأهلي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى من دون تحقيق أي فوز في 4 مباريات خاضها، بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقى سلباً الأربعاء في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة«الأحمر» صفر-1.

وتعادل الأهلي كذلك 2-2 في افتتاح مبارياته بالدوري الإفريقي، أمام سيمبا في تنزانيا ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من استاد القاهرة الدولي بعد التعادل أمام ذات الفريق 1-1 في مباراة الإياب بأفضلية الهدف خارج الأرض.