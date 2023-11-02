شكرا لقرائتكم خبر عن قحطان جثير ينفي تخليه عن تدريب الميناء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بات من حكم المؤكد استمرار قحطان جثير، المدير الفني لفريق الميناء الأول لكرة القدم العراقي في منصبه بعد أن هدد في وقت سابق بترك الفريق لعدم سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للميناء بإضافة اللاعبين الذين وقعت معهم إدارة النادي قبل بداية الموسم الحالي بسبب وجود متعلقات مالية للاعبين المحترفين مع الفريق في مواسم سابقة.

وقال جثير بحسب الموقع الرسمي لنادي الميناء الرياضي: «تواجدت في العاصمة العراقية بغداد لمدة يوم واحد وبإجازة من قبل إدارة الميناء والخميس سأتوجه للبصرة».

وأضاف أن «الأنباء التي تحدثت عن عدم تواجدي مع الميناء في البصرة عارية عن الصحة».

وكان جثير قد طالب بعدم خوض فريقه لمباراته المقبلة أمام فريق الشرطة التي ستجرى في ملعب «البصرة الدولي» ضمن الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق، محذراً من وقوع «كارثة» بالفريق بسبب خشيته من التعرض إلى خسارة كبيرة قد تكون غير مسبوقة في منافسات الدوري العراقي.

الجدير بالإشارة إلى أن فريق الميناء كان قد خسر مباراته الأولى أمام ضيفه الكهرباء 1-3، بينما خسر مباراته الثانية أمام الكرخ 1-4.