الامارات | شرط جزائي خرافي في عقد رودريغو مع ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع النجم البرازيلي رودريغو على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2028 وبشرط جزائي ضخم قدره، مليار يورو، وذلك بحسب خبير سوق الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو.

وأسهم رودريغو بشكل مباشر في الفوز بدوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرة واحدة)، والسوبر الأوروبي (مرة واحدة)، والليغا (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة).

وكان رودريغو قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

بالأرقام.. ماذا قدم مع ريال مدريد

- لعب 179 مباراة

- سجل 39 هدفاً

- صنع 33

- فاز بـ 8 ألقاب