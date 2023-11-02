الامارات | كلوب يرد على سؤال مانشستر يونايتد بتعابير وجه غريبة جداً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يظهر فيه مصدوماً بعد إخباره بنتيجة مباراة مانشستر يونايتد (الغريم التقليدي لليفربول) مع نيوكاسل التي انتهت لمصلحة الأخير بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين التي شهدت فوز فريقه "الريدز" على بورنموث 2-1 وتأهله لمواجهة وست هام في الدور المقبل.

وبدا كلوب متأثر بشكل كبير بهزيمة مانشستر يونايتد، وأظهر تعابير كثيرة على وجهه من شدة صدمته من الخبر.

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق سلسلة من النتائج السلبية في مختلف البطولات هذا الموسم بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ.