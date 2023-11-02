الصفقات المضروبة تغزو الدوري المصري.. هل يرى اقتراح منع اللاعبين الأجانب النور؟

ياسر رشاد - القاهرة - تعالت أصوات الإنتقادات في الساعات الأخيرة علي اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وذلك بعدما ظهر أكثر من لاعب في قطبي الكرة المصرية بمستوي متواضع بجانب الحصول علي أموال طائلة دون جدوي.

مقترح بوقف التعاقد مع لاعبين أجانب لمدة 5 سنوات

شهدت السنوات الأخيرة تقديم إقتراح لإتحاد الكرة المصري بوقف التعاقد مع لاعبين أجانب في الدوري المصري لمدة 5 سنوات، وذلك لعدة أسباب هي:

أولا: توفير العملة الصعبة التي يحصل عليها اللاعبين دون جدوي، حيث لم يقدم أي لاعب أجنبي إضافة للدوري المصري خلال السنوات الأخيرة خاصة لقطبي الكرة المصرية.

ثانيًا: توجيه الأنظار نحو اللاعبين المحليين وتطويرهم، وبالتالي زيادة قوة المنتخب الوطني من خلال ملئ اللاعبين المحليين للدوري ومشاركتهم بدل الأجانب.

ثالثًا: التوجه لإستخراج الناشئين من الفئات السنية المختلفة، والبدء في النظر عليهم لإستقطاب المواهب المضيئة وتلميعها في الفريق الأول للأندية.

قطبي الكرة المصرية أكثر الأندية فشلًا في ضم لاعبين أجانب

يتصدر قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، أكثر الأندية التي تعاقدت مع لاعبين أجانب ولم تستفيد منهم بعد إهدار أموال طائلة في التعاقد معهم ثم رحيلهم بفترة قصيرة دون الإستفادة منهم ماديًا أو فنيًا.

علي سبيل المثال تعاقد الأهلي أخر موسمين مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو ورحل بعدها بشهور، ثم مع المهاجم والتر بواليا وبادجي وأخيرًا أنتوني موديست المهاجم الفرنسي الذي تعاقد معه الأهلي هذا الموسم ولم يقدم أي منفعة للمارد الأحمر وسط مطالبات برحيله.

علي الجانب الأخر تعاقد الزمالك آخر موسمين مع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، ويبحث في الوقت الحالي لتسويقه بعد إبتعاده عن المشاركة منذ بداية الموسم.

اتحادات سابقة طبقت قرار وقف القيد للأجانب

البداية كانت باتحاد الجزائر لكرة القدم، والذي قام بتطبيق قرار وقف التعاقد مع لاعبين أجانب في موسم 2015، لعدة أسباب أبرزها الصعوبات المالية التي تواجه الأندية، بجانب تلاعب وكلاء اللاعبين وبعض الفاعلين في محيط كرة القدم. كما أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قام في عام 2020 بوقف التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد. قامت ماليزيا في موسم 2008 بترحيل اللاعبين الأجانب في الدوري لتوفير الأموال التي تصرف عليهم بجانب تطوير منتخبها الوطني، وهو محور الاقتراح الموضوع علي طاولة الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

من جانب أخري نري أن الدوري السعودي الذي ينفتح الأن للاعبين من مختلف دوريات العالم، كان في وقت سابق يُندد يتحجيم التعاقد مع لاعبين أجانب، وذلك بهدف رفع كفاءة المنتخب السعودي.

وكان هناك اقتراح سابق في الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع بعض الشروط للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، أبرزها وضع فئات مادية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب.