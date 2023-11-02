موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الفتح والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس سيخوض المواجهة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والحفاظ على فارق النقاط مع فريق النصر أقرب ملاحقيه.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، حصدها من 9 انتصارات وتعادلين، بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني بـ25 نقطة.

بينما يخوض فريق الفتح المباراة بروح معنوية عالية بعد النتائج الجيدة التي حققها هذا الموسم، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهتين، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح والقناة الناقلة والمعلق :

وستنطلق مباراة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة الهلال ضد الفتح عبر شاشة قناة SSC HD بصوت المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي وقناة SSC SD بصوت عبد العزيز السبر.