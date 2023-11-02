ماذا ينقص مبابي للفوز بالكرة الذهبية؟.. إنريكي يجيب

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن فرص لاعبه كيليان مبابي، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وحل مبابي ثالثا في سباق الكرة الذهبية لعام 2023، خلف إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، والأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي انتزع الجائزة بفضل تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «الفوز بالكرة الذهبية، يتطلب بجانب الأداء الفردي الجيد جدا لكيليان، الفوز أيضا بالبطولات مع النادي والمنتخب».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب في باريس، ويمكن لكيليان أن يفعل ذلك أيضا مع منتخب فرنسا».

وأتم إنريكي تصريحاته: «أنا متأكد من أن مبابي سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية».

يذكر أن كيليان البالغ من العمر 24 عاما، يرتبط بتعاقد مع النادي الباريسي، ينتهي في 30 يونيو 2024، وسط تكهنات عديدة بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.