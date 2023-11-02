مفاجأة.. جروس يقترب من العودة لتدريب الزمالك

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن مفاجأة قوية حول عودة السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وأوضحت التقارير أن وكيل جروس تواصل مع إدارة نادي الزمالك بصورة رسمية خلال الأيام الماضية ليناقش فكرة عودة المدرب من جديد.

ولم تحسم إدارة نادي الزمالك قرارها حتى هذه اللحظة ولا يوجد مفاوضات قوية من جانب الطرفين لعودة المدرب السويسري لتدريب الفارس الأبيض.

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ويواجه الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق زد غدًا الجمعة على ستاد” القاهرة الدولي” ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري الممتاز.