موقف ثلاثي برشلونة من مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة موقف ثلاثي الفريق من المشاركة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيرة ريال سويداد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، شهدت تدريبات برشلونة اليوم مشاركة بيدري جونزاليس لليوم الثاني على التوالي.

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واشارت التقارير أن بيدري سيعود للمشاركة مع برشلونة بعد غيابه لأكثر من شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن.

وعلى الجانب الآخر لايزال فرينكي دي يونج يخوض تدريباته منفرداً ولم يشارك في المران الجماعي.

ومن المتوقع ان يشارك دي يونج مع برشلونة أمام شاختار دونيتسك، في دوري أبطال اوروبا.

بينما سيستمر غياب لسيرجي روبيرتو عن برشلونة، حيث لم يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في نعل ساقه اليمنى.