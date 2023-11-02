مانشستر سيتي يستقر على ضم جوهرة أياكس الهولندي

اقتحم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صراع التعاقد مع جابرييل ميسهوي، صانع الألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، من أجل الظفر بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة «Algemeen Dagblad» الهولندية، أن مانشستر سيتي قرر اقتحام المزاد المشتعل بين كبار القوم في أوروبا من أجل التعاقد مع الشاب ميسهوي، خاصة أنه بات متاحًا لمغادرة ميدان يوهان كرويف آرينا مجانًا في ميركاتو الصيف.

وأوضح التقرير أن صانع ألعاب أياكس والذي يجيد اللعب في مراكز الهجوم، لم يظهر بألوان الفريق الهولندي الأول في الموسم الحالي، في ظل حالة التخبط التي تحاصر نادي العاصمة، إلا أن جابرييل قدم مستويات رائعة مع فريق الشباب تحت 21 عامًا.

ولعب ميسهوي ثماني مباريات لحساب الموسم الحالي مع فريق الشباب بنادي العاصمة، سجل خلالها خمسة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، إلا أن مستويات صانع الألعاب الواعد لم تقنع المدرب ماوريس ستاين، قبل أن يُقال في أكتوبر الفائت، بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وختم التقرير بالتأكيد على أن أياكس يعمل على تمديد عقد جابرييل من أجل قطع الطريق أمام الأندية الأوروبية التي تعمل على خطف الموهوب الشاب مجانًا، خاصة وأن السيتي ليس النادي الوحيد المهتم بضم اللاعب، حيث يبدو أيضًا على رادار باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

ويقدم أياكس أمستردام أسوأ موسم في تاريخه بأكمله، بعدما خسر خمس مباريات متتالية ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز، في مشهد لا يتناسب مع تاريخ النادي الهولندي الذي يبدو أفضل مفرخة للنجوم في أوروبا.