اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات الاهلي المؤجلة في الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي المؤجلة في بطولة دوري نايل.

وكان اتحاد الكرة قد أجل مباريات الاهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة دوري نايل.

وودع الاهلي بطولة الدوري الأفريقي من دور نصف النهائي عقب خسارته من صن داونز بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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واستقر اتحاد الكرة على أن يخوض الاهلي مباراتين مؤجلتين أمام كلاً من سيراميكا كليوباترا والجونة قبل التوقف الدولي.

وقرر الاتحاد أن يواجه الاهلي سيراميكا كليوباترا في القلاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويواجه المارد الأحمر فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

وخاض الاهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كلاص من المصري والإسماعيلي وفاز في كلاهما.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.