4 مرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن بديل للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

اقترب أوسوريو من الرحيل عن الزمالك، بسبب النتائج السيئة للفريق طوال الفترة الماضية.

خلفاء أوسوريو في الزمالك

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يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك ملفات أربع مدربين للتعاقد مع أحدهما لخلافة خوان كارلوس أوسوريو.

كريستيان جروس

اكدت تقارير صحفية اقتراب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك من العودة إلى الفريق مرة اخرى.

واوضحت التقارير أن وكيل جروس تواصل مع إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية وتم عرض إسم المدرب بشكل رسمي.

بيتسو موسمياني

كشف الإعلامي سيف زاهر في تصريحات سابقة عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني السابق للنادي الاهلي لبحث إمكانية توليه قيادة الفريق الأبيض.

ويتولى موسيماني تدريب فريق الوحدة الإمارتي في الوقت الحالي، ولكن تشير التقارير إلى اقترابه من الرحيل بسبب سوء النتائج.

حسام حسن

ويفضل بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الاعتماد على المجير الفني المصري، واسم حسام حسن هو أبرز المرشحين حتى الآن.

ولا يدرب حسام حسن أي فريق في الوقت الحالي بعد رحيله عن المصري البورسعيدي.

باتريس كارتيرون

ظهر اسم الفرنسي بارتس كارتيرون ضمن قائمة المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك.

وسبق وتولى كارتيرون قيادة الزمالك في فترتين من قبل، وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق الأبيض.