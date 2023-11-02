فانتازي.. انخفاض سعر مارتن أوديجارد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انخفض اليوم الخميس سعر خط وسط آرسنال مارتن أوديجارد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 2 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جويهي (كريستال بالاس) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.4 مليون جنيه إسترليني

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني