فانتازي.. هل حان الوقت للاستثمار بشكل أكبر في آرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ينصح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بامتلاك ثلاث لاعبين من فريق أرسنال في الفترة المقبلة، بسبب جدول مبارياتهم المصنف "جيد" وفقا للموقع الرسمي.

والتغيير في جدول مباريات الجانرز يرفع من فرص لاعبيه في التسجيل، حيث يلاقي كل من بيرنلي وبرينتفورد وولفرهامبتون، بالإضافة إلى لوتون وأستون فيلا بدءً من الجولة الثانية عشر.

الجناح بوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني) هو أفضل لاعب في أرسنال منذ بداية موسم 2023/24، حيث حقق 64 نقطة بفضل أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وكان أيضًا أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في فانتازي هذا الموسم، حيث لم يفشل في المساهمة بالأهداف سوى مرة واحدة في مبارياته التسع.

وفي حين أن جدول أرسنال يبدو مشجعًا للغاية بالنسبة للثنائي الهجومي، فمن الممكن أن تحدد الإصابات كيفية تقييم مدربي فانتازي لمدى جاذبيتهم.

وتفوق مارتن أوديجارد (8.4 مليون جنيه إسترليني) على ساكا في فانتازي الموسم الماضي، وعادةً ما يكون خيارًا قويًا لشريك النجم الإنجليزي في خط وسط المدربين.

ومع ذلك، كشف ميكيل أرتيتا هذا الأسبوع أن أوديجارد كان يعاني من مشكلة في الفخذ مؤخرًا، حيث حصل النرويجي على راحة في الفوز 5-0 على شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي.

وعاد أوديجارد في الهزيمة 3-1 أمام وست هام يونايتد أمس الأربعاء في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولعب الدقائق العشر الأخيرة كبديل وسجل هدف.

وسمحت إصابة جابرييل خيسوس (7.8 مليون جنيه إسترليني) "الطفيفة" إلى مشاركة إيدي نيكيتاه (5.6 مليون جنيه إسترليني) ضد شيفيلد، وتسجيل ثلاثية ليحقق17 نقطة، لكن من المتوقع أن يكون غياب البرازيلي قصير المدى ويعود بحلول الأسبوع الثاني عشر.

وهذا من شأنه أن يبرز جابرييل مارتينيلي (7.7 مليون جنيه إسترليني)، الذي يمكن القول إنه المستفيد الرئيسي من أسلوب لعب خيسوس، كما يتضح من تناغم الثنائي في هدف مارتينيلي الأخير ضد إشبيلية بدوري أبطال أوروبا.

وفي خط الدفاع، يجب أن يكون استبعاد جابرييل (4.8 مليون جنيه إسترليني) من التشكيلة الأساسية ضد شيفيلد يونايتد كافيًا لمدربي فانتازي للابتعاد عن شرائه.

وشارك البرازيلي أساسيًا في كل من المباريات الست السابقة، ولكن بعد أن جلس أيضًا على مقاعد البدلاء في الأسابيع الثلاثة الأولى بالدوري، من الواضح أن دقائقه لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا لمدربي فانتازي.

وعلى النقيض من ذلك، شارك كل من بن وايت (5.7 مليون جنيه إسترليني) وويليام ساليبا (5.2 مليون جنيه إسترليني) في جميع مباريات أرسنال العشرة.

وفي حين أن ساليبا هو الأكثر ملكية في خط دفاع الجانرز ويرجع ذلك إلى فرق السعر، فإن بن وايت لديه أرقام هجومية أكثر بكثير ويتفوق على الفرنسي بأربع تسديدات مقابل واحدة وبتسع فرص تم صناعتها مقابل اثنتين.