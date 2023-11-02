"إيه ذنب الجماهير".. ميدو يهاجم كولر ويطالب بالتدخل ضده بسبب موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بعد خروج الفريق الأحمر، من بطولة دوري السوبر الأفريقي من فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

قال "ميدو" في برنامجه عبر قناة "المحور": " كولر كان مهزوز جدا والأهلي أضاع فوزا سهلا أمام صنداونز وفشل في التأهل، خاصة وأن حارس مرمى صنداونز كان سيء جدا، الأهلي لم يستغل حالته".

وأضاف: "أرفض بشدة تحمل علي معلول المسئولية عشان ضيع ضربة جزاء، ويكون كبش فداء، ومن وجهة نظري اللي يتحمل النتيجة في النهاية هو مارسيل كولر المدير الفني بسبب تغييراته".

وأردف: "كولر أخطأ بالبدء ببيرسي تاو منذ بداية المباراة، على حساب رضا سليم، وترك أليو ديانج للدقيقة الـ70، ونفس الأمر بالنسبة لمروان عطية رغم الإجهاد، تبديلات كولر اليوم عطلت الأهلي بدلا من أن تفيده".

أكمل: "كولر الوحيد في العالم المقتنع بالتعاقد مع موديست، نعم هو كان لاعبا مميزا منذ سنتين، مع بروسيا دورتموند وشاهدنا فيديوهاته، ولكنه الآن لا يستطيع تقديم نفس الأداء".

وشدد في نهاية حديثه: "لابد من الاعتراف أن الأهلي أخفق في التعاقد مع موديست في حالته الحالية، ويجب محاسبة المسؤول عن ذلك، فما ذنب جماهير الأهلي في انتظار جاهزيته الفنية واشراكه على حساب أفضل مهاجم بالفريق كهربا؟".