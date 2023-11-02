على رأسهم صلاح.. قائمة أفضل 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، وضمت القائمة 6 لاعبين، محمد صلاح وبيدرو نيوتو وروميرو، بالإضافة إلى ديكلان رايس ومبيومو ودوجلاس لويز.

محمد صلاح (ليفربول)

سجل الجناح المصري 5 أهداف خلال ثلاث مباريات شارك فيهم مع الريدز في شهر أكتوبر.

دوجلاس لويز (أستون فيلا)

شارك اللاعب البرازيلي مع الفيلا في 3 مباريات خلال شهر أكتوبر، سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

بريان مبيومو (برينتفورد)

سجل اللاعب الفرنسي هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، خلال أربع مباريات شارك فيهم مع برينتفورد بشهر أكتوبر.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون)

شارك الجناح البرتغالي مع الولفز في ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر، صنع تمريرتين حاسمتين ولم يسجل أي هدف.

ديكلان رايس (آرسنال)

سجل خط الوسط الإنجليزي هدف وقدم تمريرة حاسمة خلال ثلاث مباريات شارك فيهم مع الجانرز في شهر أكتوبر.

كريستيان روميرو (توتنهام)

شارك قلب الدفاع الأرجنتيني مع هوتسبير في ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر، لم يسجل ولم يصنع، لكنه تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين.