الأولمبية تعتمد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة النادي الأهلي لكرة اليد لخوض نهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 نوفمبر الجاري حتى 12 من ذات الشهر.

وحدد النادي الأهلي موعد سفر بعثة كرة اليد يوم 5 نوفمبر الجاري على أن تكون العودة يوم 16 نوفمبر الجاري.

وشملت بعثة النادي الأهلي لكرة اليد عدد 33 فرد بينهم 20 لاعب وذلك من أجل إصدار القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة اليد بالموافقة الفنية على مشاركة بعثة النادي الأهلي على ان يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية.