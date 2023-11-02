أهمها المونديال.. تعرف المباريات التي سيغيب عنها رضا سليم مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، للإصابة خلال مواجهة الأمس مع صنداونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وخضع رضا سليم للأشعة التي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، و وسيغيب عن الفريق لمدة كبيرة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع رضا سليم، مطلع الموسم الماضي قادما من فريق الجيش الملكي المغربي، بعد ظهوره بشكل مميز.

ووفقا للمدة المقدرة من طبيب الفريق لغياب اللاعب، تقرر أن يبتعد عن العديد من المباريات الهامة للأهلي سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، أو كأس العالم للأندية.

بالمدة الزمنية التي تقدر بغياب رضا سليم، سيبعد عن 12 مباراة مع الأهلي، بواقع 7 مباريات في الدوري المصري و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة واحدة على الأقل في كأس العالم.

وكان النادي الأهلي ودع بطولة دوري السوبر الأفريقي، أمس الأربعاء، على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل على استاد القاهرة بدون أهداف، والخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد.