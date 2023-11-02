قائمة أفضل 4 مدربين في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، وضمت القائمة 4 مدربين، ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب، بالإضافة إلى أوناي إيمري وأنجي بوستيكوجلو.



يورجن كلوب (ليفربول)

فاز المدرب الألماني مع فريقه الريدز على إيفرتون ونوتنجهام فورست وتعادل مع برايتون، خلال ثلاث مباريات خاضها في شهر أكتوبر.



ميكيل أرتيتا (آرسنال)

قاد المدرب الإسباني الجانرز في ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر، فاز على مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وتعادل مع تشيلسي.



أوناي إيمري (أستون فيلا)

قاد الإسباني فريقه للفوز على وست هام يونايتد ولوتون تاون والتعادل مع ولفرهامبتون، خلال ثلاث مباريات خاضها في شهر أكتوبر.



أنجي بوستيكوجلو (توتنهام)

خاض المدرب الأسترالي ثلاث مباريات مع فريق هوتسبير خلال شهر أكتوبر، فاز فيها على لوتون تاون وفولهام وكريستال بالاس.