بشرط جزائي مليار يورو.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد رودريجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي ريال مدريد توقيع اللاعب البرازيلي رودريجو على عقد جديد مع الفريق يمتد حتى يونيو 2028 مع تحسين الراتب ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 1 مليار يورو.

وانضم رودريجو إلى النادي الملكي موسم 2019/20 قادما من سانتوس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد هذا الموسم في 14 مباراة وبواقع "1017" دقيقة، سجل خلالهم هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر، أعلن مدريد في الأيام القليلة الماضية التوصل مع فينيسيوس جونيور إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027.

وجاذ كل ذلك، في إطار خطة التجديد للاعبين الشباب من أجل الحفاظ على قوام الفريق في المستقبل مع التدعيمات الجديدة المستقبلية.