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أفضل 8 أهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش


أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في عن شهر أكتوبر، وضمت القائمة 8 أهداف، وإليكم قائمة اللاعبين مسجلين الأهداف:


هوانج هي تشان - ولفرهامبتون ضد نيوكاسل "28 أكتوبر" - الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.


جاكوب لارسن - بيرنلي ضد لوتون تاون "3 أكتوبر" - الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.


جاك هاريسون - إيفرتون ضد بورنموث "7 أكتوبر" - الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.


بريان مبيومو - برينتفورد ضد بيرنلي "21 أكتوبر" - الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.


سامان قدوس - برينتفورد ضد بيرنلي "21 أكتوبر" - الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد ضد شيفيلد "21 أكتوبر" - الدقيقة 77 من زمن شوط المباراة الثاني.

إيدي نيكيتاه - آرسنال ضد شيفيلد "28 أكتوبر" - الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

فيليب بيلينج - بورنموث ضد بيرنلي "28 أكتوبر" - الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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