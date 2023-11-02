أفضل 8 أهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش



أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، وضمت القائمة 8 أهداف، وإليكم قائمة اللاعبين مسجلين الأهداف:



هوانج هي تشان - ولفرهامبتون ضد نيوكاسل "28 أكتوبر" - الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.



جاكوب لارسن - بيرنلي ضد لوتون تاون "3 أكتوبر" - الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.



جاك هاريسون - إيفرتون ضد بورنموث "7 أكتوبر" - الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.



بريان مبيومو - برينتفورد ضد بيرنلي "21 أكتوبر" - الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.



سامان قدوس - برينتفورد ضد بيرنلي "21 أكتوبر" - الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد ضد شيفيلد "21 أكتوبر" - الدقيقة 77 من زمن شوط المباراة الثاني.

إيدي نيكيتاه - آرسنال ضد شيفيلد "28 أكتوبر" - الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

فيليب بيلينج - بورنموث ضد بيرنلي "28 أكتوبر" - الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني.