اخبار الرياضه

أوسوريو يحذر لاعبو الزمالك: لن أقبل بخسارة أي نقطة من زد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عقد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الختامي قبل مواجهة زد، في بطولة الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره زد غدا الجمعة في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع "الخليج 365" أن الكولومبي خوان اوسوريو، حذر اللاعبين خلال مران اليوم من فقدان نقاط جديد خلال مواجهة الغد مع بيراميدز.

أضاف المصدر أن أوسوريو طالب لاعبيه باللعب بكل جدية من بداية اللقاء حتى النهاية قائلا: "لن أقبل بخسارة أي نقطة جديد في مواجهة زد".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك خسر في الجولة الماضية من إنبي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا