أوسوريو يحذر لاعبو الزمالك: لن أقبل بخسارة أي نقطة من زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عقد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الختامي قبل مواجهة زد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره زد غدا الجمعة في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع "الخليج 365" أن الكولومبي خوان اوسوريو، حذر اللاعبين خلال مران اليوم من فقدان نقاط جديد خلال مواجهة الغد مع بيراميدز.

أضاف المصدر أن أوسوريو طالب لاعبيه باللعب بكل جدية من بداية اللقاء حتى النهاية قائلا: "لن أقبل بخسارة أي نقطة جديد في مواجهة زد".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك خسر في الجولة الماضية من إنبي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.