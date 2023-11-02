شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خسائر الأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الأهلي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى بعد التعادل السلبي مع صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، علما بأن الفريق الأحمر خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وخرج الأهلي بالعديد من الخسائر بعد توديع الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، لاسيما وأن الأهلي كان المرشح الأول للفوز بالبطولة القارية، وكان يمني النفس في تخطي عقبة صن داونز والوصول للمباراة النهائية، ولكن الحظ عانده في مباراة الإياب، بعدما تبارى لاعبيه على إهدار أكثر من فرصة وكذلك إهدار علي معلول لركلة جزاء في بداية الشوط الأول.

ما هو المقابل المادي الذي خسره الأهلي بعدم التتويج بالدوري الافريقي ؟

- فوت الأهلي فرصة التتويج بأول ألقاب البطولة القارية المستحدثة من الكاف، بعد توديه البطولة، كما فرط في الحصول على مكافأة التتويج بالبطولة والبالغة 4 ملايين دولار، أو مكافاة الصعود إلى نهائي البطولة والبالغ 3 ملايين دولار، واكتفى بالحصول على مكافأة بقيمة 1.7 مليون دولار بعد الصعود لنصف نهائي الدوري الإفريقي.

ما هي أبرز خسائر الأهلي بعد توديع الدوري الإفريقي؟

- تعرض رضا سليم لإصابة قوية بكسر في عظمة الترقوة وأصبح بحاجة على إجراء عملية جراحية وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور ، وهي فترة طويلة، سيتأثر خلالها الفريق الأحمر بعدما قدم مستويات قوية منذ الانضمام للقلعة الحمراء.

هل الدوري الافريقي أول بطولة يخسرها الأهلي هذا الموسم ؟

- بوداع الأهلي للدوري الإفريقي يكون الأهلي قد خسر اللقب الثاني على التوالي في بداية الموسم الجاري، بعدما سبق وخسر لقب السوبر الإفريقي عقب الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم 15 سبتمبر الماضي.

كيف كانت النتائج الأخيرة للأهلي أمام صن داونز؟

- وداع الأهلي للبطولة القارية، يأتي استمرارا لنتائجه السلبية أمام صن داونز، بعدما فشل في تحقيق الفوز على بطل جنوب إفريقيا في آخر 7 مباريات جمعتهما في البطولات الإفريقية، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات.