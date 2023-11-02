شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تختتم دورة "المقيّمين".. ودورة جديدة للدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، فعاليات الدورة الثانية لمقيمى الحكام، التي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس بمقر الاتحاد.

واشترك فى الدورة 240 من الحكام السابقين، وأسفرت دورة المقيمين عن نجاح 84 حكمًا من المشتركين.

وأقيمت الدورة بهدف إعداد مقيمي الحكام طبقا للتعديلات الجديدة فى قانون التحكيم، وعملًا بالتقنيات الحديثة، من أجل الوقوف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء الحكام خلال المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية، عن كتابة التقارير، وتحديد الدرجات والعلامات، والنقاط المتعلقة بتطوير الحكام.

ويسعى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام لتعزيز مستوى وأداء المقيمين في الإشراف على البطولات المحلية والخارجية، وزيادة خبراتهم، بالإضافة إلى مواصلة إعدادهم بأحدث المعلومات الجديدة، وسيتم إقامة الدورات تباعًا خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت لجنة الحكام إقامة دورة لمقيمي الحكام من الدوليين خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك في إطار تقدير وتكريم اللجنة الرئيسية لدور الحكام الدوليين السابقين، لما قدموه للتحكيم المصرى خلال مسيرتهم في الملاعب.

وقررت اللجنة أن تضم دورة مقيمي الحكام من الدوليين جميع رموز التحكيم في مصر، نظرًا لما قدموه من أجل تطوير التحكيم المصري على مدار السنوات الماضية.