7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 2/11/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها رضا سليم يغيب عن الأهلي فى كأس العالم للأندية، وكاف يخطر منتخب مصر رسمياً باختيار 23 لاعبا فقط فى قائمة أمم أفريقيا، والأهلى يرفض إجراء تغييرات على الجهاز الفنى بعد توديع الدورى الأفريقى. رضا سليم يغيب عن الأهلي فى كأس العالم للأندية تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة. كشف مصدر داخل النادى الأهلى الموقف من إجراء تعديلات على الجهاز الفنى للفريق الأحمر، بعد توديع بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف فى مجموع مباراتى نصف نهائى البطولة الأفريقية. منتخب اليد يتوجه لألمانيا لخوض وديتين أمام الماكينات استعدادا لأفريقيا يستعد منتخب كرة اليد إلى السفر بعد قليل إلى ألمانيا لخوض وديتين أمام منتخب الماكينات يومى3,5 نوفمبر الجارى

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