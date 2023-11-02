شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سيراميكا والجونة فى الدورى 8 و11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد يومى 8 و11 نوفمبر الجاري موعدا لمباراتى الأهلى أمام سيراميكا والجونة فى الجولة الثانية والرابعة لبطولة الدورى الممتاز من ضمن مؤجلات النادى الأهلى الذى كان يشارك فى بطولة الدورى الأفريقى.

تقام مباراة الأهلى أمام سيراميكا على استاد المقاولون العرب بينما تقام مباراة الجونة بإستاد الجونة بالبحر الأحمر.

ودع فريق الأهلى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، فى نسختها الأولى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الأفريقى لكرة القدم، علما بأن الفريق الأحمر خسر فى مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وخرج الأهلي بالعديد من الخسائر بعد توديع الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، لاسيما وأن الأهلي كان المرشح الأول للفوز بالبطولة القارية، وكان يمني النفس في تخطي عقبة صن داونز والوصول للمباراة النهائية، ولكن الحظ عانده في مباراة الإياب، بعدما تبارى لاعبيه على إهدار أكثر من فرصة وكذلك إهدار علي معلول لركلة جزاء في بداية الشوط الأول.