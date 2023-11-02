شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بواتينج الأفضل فى الجولة الخامسة لدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد هدف بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري على المركز الأول في تصويت الجماهير لأجمل هدف في مباريات الجولة الخامسة لدوري nile للموسم الجاري 2023 – 2024.

أحرز بنيامين الهدف الثاني في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

تنافس هدف بواتينج مع هدف فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في مرمى المصري ، وغيلاس قناويلاعب المصري على لقب أفضل أهداف الجولة قبل أن يتم حسمه من قبل الجمهور بفوز بواتينج.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27، وفى الدقيقة 88 سجل أحمد عادل ميسى هدف فوز زعيم الثغر بضربة رأس متقنة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 8 فى المركز السادس، بينما يستمر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 برصيد نقطتين فقط.