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زمالك 2007 يهزم المنيا في بطولة الجمهورية للناشئين

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نظيره المنيا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أهداف المباراة 

أحرز أهداف الزمالك كلا من،  محمد حمد "هدفين"، أحمد حسن و حسام عاشور و يوسف محمد السيد و أحمد محمد علي "سينا"، بواقع هدف لكل لاعب.
وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، و شهد الشوط الأول عدة فرص للفريق الأبيض وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني وسجل  5 أهداف في الدقائق 54 عن طريق حسام عاشور و 72و 76عن طريق محمد حمد، قبل أن يسجل يوسف محمد السيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم أحمد محمد علي "سينا" الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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