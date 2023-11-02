رسميا.. إقامة بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبي ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إقامة بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية تحت رعايته.

وقدم الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر لمعالى رئيس الوزراء على رعايته للبطولة ، التى تتكاتف كافة أجهزة الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة لتنظيم بطولة مختلفة عن النسخ التى أقيمت من قبل ، فضلا عن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لكافة خطوات التنظيم مع اللجان المختلفة للبطولة ، ومع اللجنة المنظمة ، تعمل بكل جهد وتفانى فى مختلف الاتجاهات لتنظيم حدثا عالميا، لم يحدث خلال النسخ السابقة للبطولة .

وقال اللواء منصور درويش ، أنه نجح فى توقيع عقد مع شركة مواصلاتى للنقل بالنيابة عن الدكتور مصطفى صادق ، مع مصطفى قاسم مدير التعاقدات بالشركة، لتوفير اتوبيسات لنقل فرق الدول المشاركة البالغ عددها 19 دولة الدول من فندق الإقامة وملاعب التدريب ، وملاعب المنافسات ، حضر توقيع العقد الدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ، ورئيس اللجنة المالية بالبطولة .

أضاف اللواء منصور درويش أن اللجنة المنظمة للبطولة تعاقدت مع شركة نقل أخرى لتوفير سيارات V.I.B لأعضاء الاتحاد الدولى ، وضيوف مصر ، وسيارات أخرى للحكام وأعضاء اللجنة المنظمة .

أشار اللواء منصور درويش أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق ، ومعه اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ، والسيد ، الدكتور أحمد منطاش أمين الصندوق ، والسيد غريب إدريس ، والسيدة نادية يوسف ، والسيد عصام محمد ، أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد ، رفعوا درجة الإستعداد القصوى لتجهيز ملاعب المباريات ، وملاعب التدريب ، ومتابعة فنادق الإقامة ، والتواصل مع الدول المشاركة والاتحاد الدولى لطبع الدعوات ، والبطاقات الخاصة بالبطولة ، وأسماء ضيوف البطولة ، وكشوف أسماء الفرق المشاركة ، والبعثات الرسمية ، ووسائل الدعاية للبطولة ، وكافة الأمور الأخرى الخاصة بالتنظيم للإنتهاء منها على أفضل ما يكون .

أوضح اللواء منصور أن اللجنة المنظمة تتابع تدريبات منتخبى الرجال والإناث ، والاستعدادات النهائية للبطولة مع الأجهزة الفنية للمنتخبين ، مؤكدا أن معسكر الإعداد بالإسماعيلية انتهى صباح اليوم الخميس ، ومنح الجهازين الفنيين للرجال والإناث اللاعبين واللاعبات راحة سلبية لمدة 48 ساعة لقضائها مع أسرهم ، ثم العودة صباح السبت للانتظام فى معسكر بدار الضيافة بمدينة نصر .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .