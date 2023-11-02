بعد تجديد عقده.. حصاد بطولات رودريجو مع ريال مدريد في 5 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، حالة من أجمل فتراته مع الساحرة المستديرة، بعد أن تم تجديد عقده مع الملكلي بشكل رسمي حتي عام 2028 المقبل.

حصاد بطولات رودريجو مع ريال مدريد

استطاع التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا نسخة واحدة، وحصل على لقب بطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة رفقة ريال مدريد، ونجحفى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وحسم لقبين للدوري الإسباني، بجانب لقب كأس الملك، وأخيرا تمكن من التتويج ببطولتين لكأس السوبر الإسباني.

وشارك رودريجو رفقة ريال مدريد فى 179 مباراة، بمختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 39 هدفا وصنع 33 أخرين.

وانضم رودريجو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي فى صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وتداولت أنباء صحفية، عن وجود مفاوضات جادة مع رودريجو للانتقال الى أحد الأندية فى الدور يالإنجليزي الممتاز.

وأكدت التقاريرأن ليفربول الإنجليزي يرغب فى الحصول على خدمات البرازيلي وقدم عرضا مغرريا وصلت قيمته الى ما يقارب 100 مليون يورو.