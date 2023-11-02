دوري المحترفين.. لافيينا يُقرر رحيل لاعبيه على سبيل الإعارة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مسؤولو نادى لاڤيينا السماح برحيل 4 لاعبين الى نظيره نادي أبشواي خلال الفترة الحالية لمواليد 2003 , 2004 أحد أندية دوري القسم الثالث.

لافيينا يقرر رحيل لاعبيه على سبيل الإعارة

وتناول القرار رحيل اللاعبين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي 2023 ـ 2024، على ان يتم استعادة لافيينا للاعبيه مرة أخرى.

ووقع كلا من اللاعبين شعبان شويمي ،وايمن رضا ،و يوسف ماندو ،ويوسف حاتم على عقود الانضمام لفريق الكرة الأول بنادي أبشواي لإرتداء قميصه بدوري القسم الثالث لكرة القدم.



وتقرر سابقا اعارة كلا من اللاعبين وائل جمعه الى نادي اهلى الغرق، واسلام احمد إلى ساحة سوهاج، واحمد ابوالسعود إلى عاملين راس غارب، ومحمد عبدالهادي وحازم ساهر إلى مركز شباب طاميه، ووائل اشرف إلى مركز شباب مغاغه.

وحققت سلسلة الاعارات التى يتبعها مسؤولو نادي لافيينا نجاحا كبيرا، مع الأندية الأخرى، بجانب الاستفادة من اكتساب الخبرات لللاعبين المعارين من خلال عودتهم بمستوى مميز من الاعارة.