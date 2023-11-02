ختام فعاليات الدورة الثانية باللجنة الرئيسية لمقيمي الحكام

ياسر رشاد - القاهرة -

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، فاعليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام التي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

واشترك في الدورة 240 من الحكام السابقين، نجح منهم 84 واحدًا، و تقام الدورة بهدف إعداد مقيمي الحكام طبقا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، والتقنيات الحديثة، والوقف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء الحكام خلال المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

وتتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية، عن كتابة التقارير، وتحديد الدرجات والعلامات، والنقاط التطويرية للحكام.

ويسعى البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة إلى تعزيز مستوى وأداء المقيمين في الإشراف على البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بالإضافة إلى مواصلة إعدادهم بأحدث المعلومات الجديدة.

أقيمت الدورة تحت أشرف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى جميع أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

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