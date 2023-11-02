الأهلي يعلن تكليف الغزاوي برئاسة بعثة اليد في مونديال السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».





ومن المقرر إقامة فعاليات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وحرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تغادر القاهرة مساء الأحد المقبل، على أن يخوض الفريق الأحمر أولى مواجهاته في المونديال مع فريق النور السعودي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري.

الأهلي يودع الدوري الأفريقي ..

على صعيد كرة القدم ، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبًا أمس الأربعاء أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.

وسيطر الأهلي على المباراة بالكامل وسط ضغط متواصل ولاحت للفريق العديد من الفرص المحققة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم التوفيق، بعدما تصدت العارضة والقائم لهدفين محققين، إلى جانب توفيق حارس مرمى صن داونز، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 12.

ومن المقرر أن يلاقي صن داونز نظيره الوداد المغربي في نهائي البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للعبة.