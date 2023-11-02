رضا سليم يجري جراحة ناجحة في عظمة الترقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخضع اللاعب للجراحة العاجلة من قبل الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة ، ليتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم أمس تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى للتحرك سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب.