شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مشاركة منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة للكبار التي من المقرر إقامتها في مدينة بيرث بدولة أستراليا خلال الفترة من 6 حتى 13 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل إصدار القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة.

وتضم بعثة منتخب الجودو المشاركة في بطولة أوقيانوسيا عدد 14 فرد بينهم 10 لاعبين و3 مدربين ، حيث ضمت اللاعبين يسري سامي وأحمد عبدالرحمن وعلي حازم عبدالوهاب وعمر سامي وعادل حمادة ومحمد عبده وعمر أشرف الرملي ومحمد عبدالموجود وعبدالرحمن محمد بجانب الجهاز الفني محمد علي وعاطف مصطفى وحاتم عبدالآخر.

ويشارك منتخب الجودو في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والبطولات المؤهلة لها.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الجودو بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية.