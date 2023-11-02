وادي دجلة يعلن تعيين شيلين بويسن مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت أندية وادى دجلة تعيين الجنوب إفريقية شيلين بويسن مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم للسيدات- لتصبح أول مدربة أجنبية تقود فريق كرة قدم سيدات في مصر- يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية إدارة "وادى دجلة" في الاستعانة بأفضل العناصر التدريبية من داخل وخارج مصر؛ لتطوير مستوى اللاعبات للحفاظ على الصدارة بمنصات التتويج، كما يأتي ذلك استكمالًا لدور النادي في دعم تطوير كرة القدم النسائية في مصر.

وستقود شيلين بويسن أول مران لفريق كرة القدم للسيدات بوادى دجلة اليوم ، استعدادًا لمواجهة يوم ٢٤ نوفمبر لملاقاة نادي البنك الاهلي في بطولة الدوري ، ويطمح "وادى دجلة" في تكرار الفوز بالبطولة، وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

قال ماريو ديسباتوفيتش، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم في أندية وادى دجلة، إن النادي تعاقد مع شيلين بويسن لقيادة فريق كرة القدم النسائية، لامتلاكها خبرات تدريبية ونجاحات مع الفرق التي قادتها مما يتماشى مع رؤيتنا في استمرار ريادة "وادى دجلة" لكرة القدم النسائية في مصر والمنافسة على البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير مستوى اللاعبات على المستويين الفني والبدني بشكل يؤهلهن للتتويج بالألقاب.

من جانبها أعربت شيلين بويسن، عن سعادتها بتولي منصب المدير الفني لفريق وادى دجلة لكرة القدم للسيدات، لتصبح أول مدربة أجنبية تقود فريق مصري لكرة القدم للسيدات، كما أعربت عن إعجابها بالإمكانيات التي تتميز بها أندية وادى دجلة سواء على صعيد الملاعب والمنشآت الرياضية، والتي تضاهي العالمية أو على صعيد امتلاك فريق سيدات قوي يضم بين صفوفه عناصر متميزة، متطلعة لتحقيق ألقاب قارية ودولية مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الاحتفاظ بصدارة البطولات المحلية.

اختارت إدارة أندية وادى دجلة، الجنوب إفريقية شيلين بويسن لقيادة فريق كرة القدم للسيدات بعد النجاحات التي حققتها خلال مشوارها كلاعبة ومدربة، وآخرها تدريب منتخب جنوب السودان للسيدات خلال الفترة من 2021 إلى اواخر عام 2023، وقبله نجحت "بويسن" في الفوز كلاعبة مع فريق سبيرز بـ5 ألقاب في بطولات المقاطعة بجنوب أفريقيا ولقب وحيد في البطولات الوطنية، ومع المنتخب الوطني توجت شيلين بويسن بثلاث ألقاب لكأس كوسافا، وحصلت على المركز الرابع ببطولة أفريقيا مرتين عامي 2014، و2016، والميدالية الفضية في بطولة أفريقيا عام 2018، كذلك تأهلت مع المنتخب لكأس العالم للسيدات.

وقادت أندية وادى دجلة، تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس فريق كرة القدم للسيدات في مصر عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.