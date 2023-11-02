شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وبيراميدز تقدم مواجهة الأهلى وسيراميكا للرابعة عصرًا بدوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلى وسيراميكا، المؤجلة من الجولة الثانية بدورى NILE ، والمقرر لها الأربعاء المقبل، في الرابعة عصرا.وجاء قرار الرابطة بإقامة مباراة الأهلى وسيراميكا في الرابعة عصرا، لإقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في نفس اليوم، والتي تقام في السابعة مساء.

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 سبتمبر الماضي، قد تأجلت بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع المقاولون العرب السبت المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا.