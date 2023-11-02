شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تصل ألمانيا لخوض وديتين أمام الماكينات استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب كرة اليد إلى ألمانيا لخوض وديتين أمام منتخب الماكينات يومى3 و5 نوفمبر استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: كريم هنداوي (الصفا السعودي) و محمد علي (لوجرونيو الإسباني) ومحمد عصام الطيار (بالينجين الألماني) و أحمد هشام سيسا (الأهلي)و مازن رضا (الزمالك)و علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وعمر الفولي (العربي القطري) ومحمد مجدي (الأهلي).و أحمد خيري (الأهلي) ويحيى الدرع (فيزبريم المجري) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي)و محسن رمضان (الأهلي)و محمد سند (نيم الفرنسي)و أكرم يسري (الزمالك)و إبراهيم المصري (الأهلي) و خالد وليد (الزمالك) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي).

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وطلب مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد من الاتحاد الأفريقى تأجيل انطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 يناير المقبل بدلا من 18 بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.