ريال مدريد يمدد عقد رودريجو

ووجه رودريجو رسالة إلى جماهير ريال مدريد عبر خلالها عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، قائلاً «أنا سعيد للغاية، وأشعر أننا سنكتب تاريخاً طويلاً معاً».

وأصدر نادي ريال مدريد بياناً أشاد خلاله بالمهاجم البرازيلي الذي انضم قبل 5 أعوام، ليشارك في 179 مباراة ويسجل 39 هدفاً ساهمت في تتويج الفريق بـ 8 بطولات.

محمد يوسف

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