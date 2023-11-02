شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقد رودريجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد نادي ريال مدريد عقد مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس حتى صيف 2028.
ووقع رودريجو، 22 عاماً، عقداً يمتد لمدة خمسة مواسم بشرط جزائي قيمته مليار يورو.
وأصدر نادي ريال مدريد بياناً أشاد خلاله بالمهاجم البرازيلي الذي انضم قبل 5 أعوام، ليشارك في 179 مباراة ويسجل 39 هدفاً ساهمت في تتويج الفريق بـ 8 بطولات.
ووجه رودريجو رسالة إلى جماهير ريال مدريد عبر خلالها عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، قائلاً «أنا سعيد للغاية، وأشعر أننا سنكتب تاريخاً طويلاً معاً».