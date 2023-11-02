اخبار الرياضه

ريال مدريد يمدد عقد رودريجو

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يمدد عقد رودريجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد نادي ريال مدريد عقد مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس حتى صيف 2028.

ووقع رودريجو، 22 عاماً، عقداً يمتد لمدة خمسة مواسم بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وأصدر نادي ريال مدريد بياناً أشاد خلاله بالمهاجم البرازيلي الذي انضم قبل 5 أعوام، ليشارك في 179 مباراة ويسجل 39 هدفاً ساهمت في تتويج الفريق بـ 8 بطولات.

ووجه رودريجو رسالة إلى جماهير ريال مدريد عبر خلالها عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، قائلاً «أنا سعيد للغاية، وأشعر أننا سنكتب تاريخاً طويلاً معاً».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا