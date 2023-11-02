شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة رئيس اتحاد الكرة التونسي في قضية توريد ملابس المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت المحكمة الابتدائية في تونس نظر قضية اتهام وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات تتعلق بصفقة توريد ملابس منتخب بلاده.

وحددت المحكمة موعدًا في يناير 2024 لنظر القضية التي رفعتها إحدى منظمات المجتمع المدني في تونس ضد وديع الجريء واتهامه بالفساد في صفقة توريد ملابس المنتخب التونسي المشارك في بطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت القضية الجديدة لتزيد من أزمات وديع الجريء المحبوس حاليًا على خلفية تقدم وزارة الشباب والرياضة التونسية ببلاغ ضده، واتهامه بارتكاب مخالفات في عقد اتحاد كرة القدم التونسي مع مديره الفني.