شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية تجبر أوديشو على ترك القوة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض، أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم إلى وعكة صحية أجبرته على ترك فريقه الذي يتواجد في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوبي العاصمة، والعودة إلى بغداد لغرض العلاج.

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي في بيان: «الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، تتمنى الشفاء العاجل للكابتن (أيوب أوديشو)، بعد تعرضه لوعكة صحية جعلته يترك الفريق ويعود إلى بغداد».

وأضاف البيان، « سيقود المباراة ضد فريق نوروز الطاقم التدريبي المساعد المؤلف من (حمزة هادي، رزاق فرحان)».