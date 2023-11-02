الامارات | هدف عكسي يعكر مزاج الجزيرة أمام الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل الجزيرة مع ضيفه الشارقة 1-1، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم "فخر أبوظبي" عن طريق مهاجمه علي مبخوت عند الدقيقة 41 ليرفع رصيد أهدافه في مرمى الشارقة إلى 12 هدفاً، وتعادل الشارقة بهدف لاعب الجزيرة عبدالله إدريس (خطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة "90+1".

ورفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتا، فيما أصبح الشارقة 13 نقطة وظل كما هو في المركز الرابع.

وجاءت المواجهة متوسطة المستوى على عكس التوقعات، وبدا الشارقة هو الفريق الأكثر رغبة في الوصول للمرمى، وسنحت له العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنحه التقدم، إذ هدد كايو الحارس علي خصيف بتسديدة قوية من داخل الصندوق وأبعدها الدفاع، ثم سدد فراس بالعربي كرة ثابتة من على حدود الصندوق، استقرت بين أحضان الحارس.

ولكن الجزيرة نجح في أن يُعاقب الشارقة على الفرص الضائعة، وتمكن علي مبخوت من فض الاشتباك، عندما استغل عرضية نيكسنيس كيبانو الأرضية ووضعها بإتقان داخل المرمى في غياب قلبي الدفاع عبد الله غانم، وكاتينتش.

ومنح هدف علي مبخوت، الفرصة للجزيرة ليُسير المباراة حسبما أراد رغم تدخل مدرب الشارقة أولاريو كوزمين بالدفع بمهاجمه تيغالي لتحسين المردود الهجومي، إلا أن الحالة التي ظهر عليها الثنائي فراس بالعربي وكايو، جعلت "الملك" بلا أنياب هجومية حقيقية لأكثر من نصف ساعة من الشوط الثاني، على العكس من الجزيرة الذي ظهرت خطورته في المرتدات وكان بوسع عبدالله رمضان أن يُضيف الهدف الثاني من هجمة عكسية، لكنه سدد بجوار القائم.

وعاد الشارقة إلى النتيجة في الوقت المُحتسب بدلا من الضائع، بهدف سجله عبدالله ادريس بالخطأ في مرماه، حينما حاول إبعاد عرضية المالي موسى مارينغا لترتطم في رأسه وتسقط خلف الحارس علي خصيف.