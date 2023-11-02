مشوار فريق أهلي 2007 بدوري الجمهورية قبل مواجهة الجولة العاشرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ضيفه الاتحاد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.



ويخوض فريق أهلي ٢٠٠٧ اللقاء ، ممتلكًا في رصيده ٢٥ نقطة، عقب الفوز في ٨ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح.

وتمكن فريق أهلي ٢٠٠٧ من الفوز على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لناشئي الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.