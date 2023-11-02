رابطة الأندية تعلن موعد مواجهتي الأهلي المؤجلتين في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابط الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، موعد مواجهتي الأهلي المؤجلتين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية وافقت على تأجيل مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا والجونة، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكشفت رابطة الأندية عن مواجهة الأهلي في الموعد الجديد مع سيراميكا كليوباترا يوم 8 نوفمبر الحالي على ملعب المقاولون العرب في الرابعة عصرا.

بينما تم إعلان خوض الأهلي مواجهة الجونة يوم 11 نوفمبر الحالي، في الخامسة عصرا على ملعب الجونة.

وكان النادي الأهلي ودع بطولة دوري السوبر الأفريقي، من الدور نصف النهائي على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الذهاب بهدف، والتعادل سلبيا في مواجهة العودة.