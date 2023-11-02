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الاتحاد الجزائري يعلن استئناف الدوري دون جماهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" استئناف المنافسات الكروية، تدريجيا، بداية من غدًا الجمعة 10 نوفمبر 2023.

نص بيان الاتحاد الجزائري على: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرّابطات و نوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات و المنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023".

اختتم البيان: "على أن تجرى المقابلات دون جمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024 ، إلى غاية إشعار آخر".

يذكر أن الدوري الجزائري توقف خلال التوقف الدولي الأخير، بسبب مواجهتي المنتخب الوديتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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