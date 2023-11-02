الاتحاد الجزائري يعلن استئناف الدوري دون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" استئناف المنافسات الكروية، تدريجيا، بداية من غدًا الجمعة 10 نوفمبر 2023.

نص بيان الاتحاد الجزائري على: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرّابطات و نوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات و المنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023".

اختتم البيان: "على أن تجرى المقابلات دون جمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024 ، إلى غاية إشعار آخر".

يذكر أن الدوري الجزائري توقف خلال التوقف الدولي الأخير، بسبب مواجهتي المنتخب الوديتين.