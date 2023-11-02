وزير الرياضة يتابع تجهيزات نادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجهيزات إعداد 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، موجها بضرورة الاهتمام بكل التفاصيل ورعاية المرضى من الفلسطينيين بكل عناية.

وأوضح الوزير أن الشباب والرياضة تعمل تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والمحافظة، لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأضاف أشرف صبحي أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريباً.