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رضا سليم يجري جراحة ناجحة في عظمة الترقوة (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الأحمر أمس مع صندوانز الجنوب أفريقي.

وخضع رضا سليم لجراحة لتثبيت عظمة الترقوة من قبل الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة.

وتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، في مباراة فريقه ضد ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأوضحت الأشعة التي خضع لها رضا سليم أمس تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى للتحرك سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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